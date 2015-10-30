"En az 1 milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelecek"

Ankara, Rusya’nın sürdürdüğü hava operasyonları nedeniyle en az 2 milyon Suriyelinin daha göç edeceğini, bunların en az bir milyonunun da Türkiye’ye geleceğini öngörüyor.

Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 2.5 milyon Suriyelinin sığındığı Türkiye, Beşar Esad rejimine destek için haftalardır hava operasyonları yürüten Rusya’nın Suriye’de yeni bir göç dalgasına neden olmasından endişeli. İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Rusya’nın hava saldırıları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinde yaşayan 2 milyon insanın daha göç edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, bu yeni göç dalgasında en az 1 milyon Suriyelinin daha Türkiye’ye gelmesini öngördüklerini belirtti. Türk yetkili, yeni göç akınının henüz sınıra ulaşmadığını, buna karşın yakın zamanda gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Yetkili, kötüleşen hava nedeniyle göçün hızla artacağını ve durumun daha da kötüye gidebileceğini ifade etti.

‘Bardak taşıyor’

Yetkili, Avrupa’nın da etkilendiği göç dalgası karşısında kara ve deniz sınırlarını kapatabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgularken, “Yaşanan durum, dolu bir su bardağı gibi, bardağın kenarından taşıyor” ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği, mali yardım ve vize serbestisi sürecini hızlandırma karşılığında Türkiye’den sığınma başvuruları reddedilen mültecileri geri kabul etmesini istiyor.

Ege Denizi’nde yine çocuklar öldü

Havaların soğumasıyla göçmen geçişlerinin arttığı Ege Denizi, yeni bir insanlık dramına sahne oldu. Türk sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen sığınmacıları taşıyan beş tekne kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kazalarda 7’si çocuk en az 8 kişi hayatını kaybetti, 40’a yakın sığınmacı da kayboldu. Yunan sahil güvenliği, teknelerde bulunan 200’den fazla sığınmacıyı kurtardıklarını açıkladı. Uluslararası haber ajansları, Midilli Adası’nda sağlıkekiplerinin hayata döndürmeye çalıştığı çocukların fotoğraflarını servis etti. AB sınır güvenlik birimi Frontex’in verilerine göre, 2015 yılında 500 binden fazla sığınmacı Yunanistan’a ulaştı. Bunlardan 300 bininin Yunanistan’da ayak bastığı ilk yer ise Midilli Adası oldu.