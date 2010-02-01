En acı nakavt

T24 - Konya'da, Kulüplerarası Kickboks il birinciliği final karşılaşmasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren 24 yaşındaki Gökhan Murat Üstel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.





Edinilen bilgiye göre, Gökhan Murat Üstel, Konya Numune Hastanesinde tedavi gördüğü Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Solunum cihazına bağlı olarak yaşatılmaya çalışılan genç sporcunun öldüğünü öğrenen yakınları, sinir krizi geçirdi.



Gökhan Murat Üstel, 27 Ocakta 100. Yıl Spor Salonu'nda Konya Kulüplerarası Kickboks İl Birinciliği ağır siklet final karşılaşmasında başına aldığı ters bir darbe sonucu baygınlık geçirmiş, Konya Numune Hastanesine kaldırılmıştı.



Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Üstel'in annesi, “Çıktığı iki müsabakayı da kazandı. 'Yüzün gözün yara, bugün gitme' dedim, ancak beni dinlemedi” diyerek ağlamıştı.







