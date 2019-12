Emzik ve biberon alırken dikkat!

T24

İşte uyarılar

''Mesul müdür üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz"

"Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin üretimi, ithalatı ve bildirim esaslarına dair tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünleri üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa bildirimde bulunmak zorunda olduğu kaydedilen tebliğe göre, üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere, ürünleri için ''Bildirim Formu'', ''Emzik Test Raporu'', ''Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları İçme Donanımı Test Raporu'' ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürüne ait etiket örneğini elektronik ortamda hazırlayarak, her bir ürün için ayrı ayrı bildirimde bulunacak. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilecek. Ayrıca üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde ürünü piyasaya sürmeden önce bir dilekçe ekinde değişiklik bildirimini ve yeni etiket örneğini Sağlık Bakanlığına gönderecek.Etiket, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, üreticinin adı ve adresi, üretim yeri adresi, ithal üründe menşe ülke adı, ürünün ticari adı, üretim tarihi, seri numarası, raf ömrü ve tüketiciye yönelik uyarılar rahatlıkla okunacak büyüklükte Türkçe yazılacak.Emzikler için özel ambalaj ya da etiket örneğinde ürüne ait özel uyarı bulunması halinde bu uyarılarla birlikte kırmızı renkte, büyük harflerle;- ''Yetişkin gözetiminde kullanınız'',- ''Bebek boğulabileceğinden boynuna asmayınız'',- ''Besleme emziklerini hiçbir zaman yalancı emzik gibi kullanmayınız'',- ''Sıvıların uzun süreli ve devamlı emilmesi diş çürüklerine neden olur'',- ''Beslemeye başlamadan önce gıda sıcaklığını kontrol ediniz'',- ''Her kullanımdan önce besleme emziğini bütün yönlerde çekmek sureti ile gözle muayene ediniz. Hasar veya incelme belirtileri görüldüğünde kullanmayınız'',- "Yıpranmaya neden olabileceğinden besleme emziğini tavsiye edilenden daha uzun süre dezenfektan (steril edici çözelti) içerisinde, doğrudan güneş ışığı altında veya direk ısıya maruz bırakmayınız'',- ''İlk kullanımdan önce 5 dakika süre ile suda kaynatınız. Bu işlem temizlikten emin olmak için gereklidir. Her kullanımdan önce temizleyiniz'' ,- ''Bir kullanımlık mamuller 'Yalnız tek kullanımlıktır',- ''Emziğin ağız içine kaçması durumunda panik yapmayın'',- ''Emzik başını asla şekerli maddeler veya ilaçlara batırmayın. Çocuğunuzun dişleri çürüyebilir'',- ''Güvenlik ve hijyen sebeplerinden dolayı emziği 1 ile 2 ay kullanımdan sonra değiştirin'',- ''Emzik yutulmaz ve bu tip olaylarla başa çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Mümkün olduğu kadar nazikçe ve dikkatli şekilde ağızdan çıkarın'',- ''Mikrodalga fırında biberonu işleme tabi tutmayınız'' şeklinde uyarılar da yer alacak.Göğüs pompaları için ayrıca, elektrik ve pille çalışanlar için CE işareti taşıması şartı aranacak.Uzmanlık gerektiren tıbbi uygulamalar için yapılmış, sıcaklık ölçen, ilaç veren ve benzeri emziklerin etiketinde ''Yalancı emzik olarak kullanılmaz'' uyarısı yer alacak. Standartların başlığı yerine standartların işaret ve numarası yazılacak.Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamayacak ve bu yönde imada bulunulamayacak. Ürün etiketinde veya prospektüslerinde kullanma talimatı bulunacak. Etiketlerde ürünün antimikrobiyal etkiye veya dezenfektan etkisine sahip olduğunu belirten ifadeler yer alamayacak.Üretim yerinde eczacı, kimya mühendisi veya kimyager mesul müdür olarak görevlendirilecek. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda 7 gün içinde yeni bir mesul müdür görev yapacak. Bakanlığa bildirilecek mesul müdürlerin varlığı üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünler, tüketiciye temiz şartlarda ulaşabilecek şekilde kapatılmış, uygun bir ambalaj içerisinde satılacak.Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulmadan emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin üretimi ve ithalatı yapılamayacak ve piyasaya sunulamayacak.15 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğde, üretim yerinin nitelikleri ile emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin teknik dosyasında bulunması gereken bilgilere de yer verildi.