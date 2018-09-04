EMTİA PİYASALARI – Tropik fırtına endişesi petrol fiyatlarını yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Tropik fırtına endişesiyle boşaltılan Meksika Körfezi\'ndeki petrol kuyusu platformları, petrol fiyatlarında artışa neden oldu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.63 artışla varil başına 78.64 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.74 artışla 70.32 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların haftalık zirve yapması ve gelişmekte olan piyasalardaki dalgalanmalar etkisiyle düştü.

- gümüş yüzde 3.21 düşüşle 14.09 dolardan,

- altın yüzde 0.90 düşüşle 1,195.9 dolardan,

- bakır yüzde 2.94 düşüşle 2.5925 dolardan,

- platin yüzde 0.36 düşüşle 771.6 dolardan,

- paladyum yüzde 0.69 düşüşle 963.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 256 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,725 liraya döndü.