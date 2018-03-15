Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşı endişeleri metal fiyatlarını düşürdü.

Güvenli liman yene karşı da değer kaybeden dolar endeksi düne göre yüzde 0.16’lik bir artışla 89.846 düzeyine yükseldi.

- altın yüzde 0.23 düşüşle 1,322.5 dolardan,

- gümüş yüzde 0.25 düşüşle 16.495 dolardan,

- platin yüzde 0.47 düşüşle 957 dolardan,

- paladyum yüzde 0.07 düşüşle 984 dolardan işlem gördü.

Dünya günlük petrol talebinin 2018 yılında günlük 1.62 milyon varil olacağı öngörüsü, Batı Teksas Petrolü yüzde 0.52 artışla 61.28 dolara, Brent Petrol ise yüzde 0.40 artışla 65.15 dolara çıktı.