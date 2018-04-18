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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI- Suriye operasyonu hakkında endişelerin azalması altın fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – ABD’nin Suriye operasyonu ile ilgili endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşerken diğer metaller artış gösterdi

18 Nisan 2018 12:37

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan (DHA) – ABD’nin Suriye operasyonu ile ilgili endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşerken diğer metaller artış gösterdi.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.01 düşüşle 89 bin 511 puana çekildi.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- altın yüzde 0.08 düşerek 1,348.4 dolardan,
- gümüş yüzde 0.05 artarak 16.795 dolardan,
- bakır yüzde 0.73 artarak 3.102 dolardan,
- platin yüzde 0.41 artarak 943.9 dolardan,
- paladyum yüzde 0.13 artarak 1006.35 dolardan işlem gördü.
Suriye operasyonu endişelerinin azalması petrol fiyatlarında görülen yükselişi yavaşlattı. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.87 artarak 72.20 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.93 artarak 67.14 dolardan işlem gördü.

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