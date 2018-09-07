EMTİA PİYASALARI – Petrol ticaret endişeleri etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Eylül (DHA) – Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının 2015 yılından bu yana en düşük düzeylere inmesine karşın, ticaret endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 48düşüşle varil başına 13dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.0 düşüşle 67.09 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyrediyor.

- gümüş yüzde 0.42 artışla 14.6 dolardan,

- altın yüzde 0.08 artışla 1,205 dolardan,

- bakır yüzde 0.53 artışla 2.6505 dolardan,

- platin yüzde 0.94 düşüşle 783.5 dolardan,

- paladyum yüzde 1.15 artışla 973.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 404 liraya, Cumhuriyet altını da 1,674 liraya döndü.