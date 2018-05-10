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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol son üç yılın en yüksek düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 3

10 Mayıs 2018 12:23

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 3.0\'e yakın artarak son üç yılın en yüksek düzeyine çıktı.
ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.67 artışla 71.62 dolara, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, günlük yüzde 0.63 artışla 77.82 dolara çıktı.
Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4.0\'ünü karşılayan İran\'ın başlıca ihraç pazarları arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore bulunuyor.
Trump’ın kararının etkisiyle metal fiyatlarına dalgalı seyrediyor. Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;
- Gümüş yüzde 0.05 düşüşle 16.53 dolardan,
- Altın yüzde değişim göstermeyerek 1,313 dolardan,
- Bakır yüzde 0.05 artışla 3.059 dolardan,
- Platin yüzde 0.13 düşüşle 915.4 dolardan,
- Paladyum yüzde 0.07 artışla 971.3 dolardan işlem gördü.

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