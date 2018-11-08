EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları toparlanıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, ABD‘nin rekor üretiminin küresel üretim fazlası endişeleri doğurmasıyla düştükten sonra hafif toparladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 0.08 artışla 72.13 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.13 artışla 61.75 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını beklerken düştü;

- gümüş yüzde 0.13 düşüşle 14.555 dolardan,

- altın yüzde 0.22 düşüşle 1,226 dolardan,

- bakır yüzde 0.60 düşüşle 2.738 dolardan,

- platin yüzde 0.26 düşüşle 876.5 dolardan ve

- paladayum yüzde 0.33 düşüşle 1,117 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 346 liraya, Cumhuriyet altını da 1,428 liraya döndü.