EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları son üç yılın en düşük düzeyinden toparlanıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Ağustos (DHA) – Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleri ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları sonucunda tedarik ve taleplerde beklenen azalış beklentileriyle son üç yılın en düşük düzeyine çekilen petrol fiyatları, hafif toparlandı.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.29 düşüşle varil başına 72.60 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.13 düşüşle 67.54 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ise küresel gelişmeler etkisiyle düştü.

Gümüş yüzde 0.20 düşüşle 15.265 dolardan, altın yüzde 0.29 düşüşle 1,215.5 dolardan, bakır yüzde 0.13 düşüşle 2.739 dolardan, platin yüzde 1.11 düşüşle 820.4 dolardan, paladyum yüzde 1.11 düşüşle 893 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 264 liraya, çeyrek altın 387 liraya, Cumhuriyet altını da 1,600 liraya yükseldi.