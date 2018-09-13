EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel tedarik endişesiyle 80 dolar sınırında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Küresel stokların azalması endişeleri, ABD’nin İran yaptırımları, petrol üretimi ve tüketimi arasındaki hassas dengeye ilişkin endişelere bağlı olarak petrol fiyatları yılın en yüksek düzeyine yaklaşarak 80 dolar sınırında.

Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.48 düşüşle varil başına 79.36 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.85 düşüşle 69.77 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle karışık gelişiyor.

- gümüş yüzde 0.37 düşüşle 14.24 dolardan,

- altın yüzde 0.16 düşüşle 1,209.3 dolardan,

- bakır yüzde 0.58 artışla 2.6915 dolardan,

- platin yüzde 0.48 artışla 803.7 dolardan,

- paladyum yüzde 0.06 artışla 965.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 399 liraya, Cumhuriyet altını da 1,653 liraya döndü.