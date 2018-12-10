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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel piyasalara paralel düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları küresel borsa piyasalarındaki düşüşlere paralel olarak geriledi

10 Aralık 2018 20:51

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları küresel borsa piyasalarındaki düşüşlere paralel olarak geriledi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.62 düşüşle 60.67 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.24 düşüşle 51.43 dolardan işlem gördü.  
Metal fiyatları, doların durgunlaşmasıyla istikrarlı.
- gümüş, yüzde 0.83 düşüşle 14.48 dolardan,
- altın, yüzde 0.21 düşüşle 1,250 dolardan,
- bakır, yüzde 0.58 düşüşle 2.75 dolardan,
- platin, yüzde 0.39 düşüşle 787.3 dolardan,
- paladyum da yüzde 0.54 artışla 1,177 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 213 liraya, çeyrek altın 347 liraya, Cumhuriyet altını da 1,432 liraya döndü.

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