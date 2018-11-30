EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları karşık seyrediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, Brent’in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün üretim kısıtlayacağı endişesiyle artması ve ABD’nin artan üretimi etkisiyle ABD hafif petrolünün düşmesiyle karışık seyrediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.02 artışla 59.52 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.43 düşüşle 51.23 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz artıracağının kesinleşmesiyle hafif düştü.

- gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 14. 23 dolardan,

- altın, yüzde 0.07 düşüşle 1, 229.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.61 düşüşle 2.7695 dolardan,

- platin, yüzde 0.96 düşüşle 813 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.02 artışla 1,163.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 203 liraya, çeyrek altın 332 liraya, Cumhuriyet altını da 365 liraya döndü.

