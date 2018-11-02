EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları İran yaptırımları öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ABD’nin petrol üretimini, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde, artırmasıyla petrol fiyatları düştü.

Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol yüzde 0.08 düşüşle 72.83 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.57 düşüşle 63.33 dolara geriledi.

Metal fiyatları, dolardaki zayıflama etkisiyle yükselen taleple arttı.

- Gümüş yüzde 0.22 artışla 14.81 dolardan,

- Altın yüzde 0.33 düşüşle 1,234.6 dolardan,

- Bakır yüzde 2.77 artışla 2.798 dolardan,

- Platin yüzde 1.18 artışla 873 dolardan,

- Paladyum yüzde 1.63 artışla 1,099 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 215 liraya, çeyrek altın 352 liraya, Cumhuriyet altını da 1,478 liraya döndü.