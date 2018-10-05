EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları dört yılın zirvesine yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) - ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde tedarik endişeleriyle yükselen petrol fiyatları, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini artırma konusunda anlaşmasıyla 85 doların altına çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, günlük yüzde 0.34 düşüşle varil başına 84.29 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.15 düşüşle 74.22 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatlar, ABD’den gelen, yılın en düşük düzeyindeki istihdam verileri sonrasında yükseldi.

- gümüş, yüzde 0.79 artışla 14.705 dolardan,

- altın, yüzde 0.53 artışla, 1,208 dolardan,

- bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.7705 dolardan,

- platin, yüzde 0.38 artışla 827.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.65 artışla 1,062.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 237 liraya, çeyrek altın 386 liraya, Cumhuriyet altını da 1,592 liraya döndü.