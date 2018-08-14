EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları arz kesintileriyle yükselişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – Petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretimini günlük 41 bin varil artırma kararından bir ay sonra, günlük 150 bin varile düşmesiyle hafif toparlandı. Öte yandan talepteki görünüm, fiyatlardaki yükselişe baskılıyor.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.55 artışla varil başına 73.16 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.89 artışla 67.80 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ise küresel gelişmeler etkisiyle arttı

Gümüş yüzde 0.59 artışla 15.07 dolardan, altın yüzde 0.30 artışla 1,205.5 dolardan, bakır yüzde 0.35 düşüşle 2.7215 dolardan, platin yüzde 0.89 artışla 806.6 dolardan, paladyum yüzde 0.81 artışla 888.0 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 249 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,670 liraya yükseldi.