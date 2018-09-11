EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yaptırımları öncesi yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül (DHA) – ABD’nin İran’a uygulayacağı ham petrol ithalatına yönelik yaptırımları öncesinde, Güney Kore’nin İran’dan petrol sevkiyatını tamamen durdurmasının da etkisiyle petrol fiyatları arttı.

İran\'dan Temmuz ayında günde 194 bin varil petrol ithal eden Güney Koreli petrol şirketleri, Ağustos\'ta petrol sevkiyatını sıfıra indirdi.

İran\'ın üçüncü büyük petrol müşterisi olan Güney Kore\'de hükümet, yaptırımlardan muaf tutulabilmek için ABD ile görüşmelerini de sürdürüyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.57 artışla varil başına 77.81 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.24 artışla 67.70 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle düşüşe geçti.

- gümüş yüzde 1.17 düşüşle 14.01 dolardan,

- altın yüzde 0.45 düşüşle 1,194.1 dolardan,

- bakır yüzde 1.31 düşüşle 2.595 dolardan,

- platin yüzde 0.63 düşüşle 785.3 dolardan,

- paladyum yüzde 0.32 düşüşle 961.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 247 liraya, çeyrek altın 403 liraya, Cumhuriyet altını da 1,655 liraya döndü.