EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD'de arzın düşmesiyle arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) – Petrol fiyatları, ABD’de arzın azalması ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın İran\'a yaptırımları yeniden gündeme getirmesiyle yükseldi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.35 artışla varil başına 77.41 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.40 artışla 69.79 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD’nin faiz artıracağına ilişkin beklentilere bağlı olarak düştü.

- gümüş yüzde 0.64 düşüşle 14.71 dolardan,

- altın yüzde 0.19 düşüşle 1,209 dolardan,

- bakır yüzde 0.87 düşüşle 2.686 dolardan,

- platin yüzde 0.26 düşüşle 794.5 dolardan,

- paladyum yüzde 0.41 artışla 958.2 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise, dolardaki hızlı yükselişe bağlı olarak, gram altın fiyatı 253 liraya, çeyrek altın 406 liraya, Cumhuriyet altını da 1,630 liraya çıktı.