EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD üretim artışı etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) –Suudi Arabistan’ın üretiminde görülen günlük 150 bin varillik azalış gösteren petrol fiyatları, ABD’nin petrol üretimini bir önceki hafta 3.7 varil artırmasının etkisiyle yükseldi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.65 düşüşle varil başına 71.99 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.82 düşüşle 66.49 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise 2017 yılının Ocak ayından bu yana görülen en düşük düzeye geriledi.

Gümüş yüzde 1.05 düşüşle 14.895 dolardan, altın yüzde 0.47 düşüşle 1,195 dolardan, bakır yüzde 2.11 düşüşle 2.6255 dolardan, platin yüzde 1.41 düşüşle 790.4 dolardan, paladyum yüzde 0.67 düşüşle 884 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 398 liraya, Cumhuriyet altını da 1,623 liraya yükseldi.