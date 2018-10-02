EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 85 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Petrol fiyatları ABD’nin İran’a yönelik yatırımları öncesinde doğan tedarik endişeleriyle 2014 yılından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.33 artışla varil başına 85.26 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.69 artışla 75.82 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, Fed’in faiz artırımı kararı sonrasında düştükten sonra karışık seyrediyor.

- gümüş yüzde 0.68 artışla 14.605 dolardan,

- altın yüzde 0.49 artışla 1,199.5 dolardan,

- bakır yüzde 0.39 düşüşle 2.7765 dolardan,

- platin yüzde 0.09 artışla 828.5 dolardan,

- paladyum yüzde 0.64 düşüşle 1,049.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,520 liraya döndü.