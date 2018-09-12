EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 80 dolar sınırında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Eylül (DHA) – Küresel stokların azalması ve İran\'a ambargo nedeniyle arzda daralma endişesiyle petrol fiyatları 80 dolar sınırına yaklaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.32 artışla varil başına 79.31 dolara, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.0 artışla 69.94 dolara yükseldi.

Metal fiyatları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleriyle karışık seyretti.

- gümüş yüzde 0.13 düşüşle 14.135 dolardan,

- altın yüzde 0.32 düşüşle 1,198.3 dolardan,

- bakır yüzde 0.67 artışla 2.6385 dolardan,

- platin yüzde 0.30 düşüşle 786.9 dolardan,

- paladyum yüzde 0.04 artışla 962.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 244 liraya, çeyrek altın 398 liraya, Cumhuriyet altını da 1,630 liraya döndü.