EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 65 dolar düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları yüksek üretim ve talepte azalma öngülmesiyle 65 dolar düzeyine geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de petrol fiyatlarını belirtlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol yüzde 0.38 düşüşle 65.22 dolarda, ABD hafif petrolü de yüzde 0.67 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları doların 16 aylık en yüksek düzeyinden inmesiyle hafif yükseldi.

-gümüş yüzde 0.02 artışla 13.965 dolardan,

-altın yüzde 0.13 artışla 1,203 dolardan,

-bakır yüzde 0.48 düşüşle 2.6755 dolardan,

- platin yüzde 0.13 düşüşle 839.9 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.13 düşüşle 1,090.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 348 liraya, Cumhuriyet altını da 1,438 liraya döndü.