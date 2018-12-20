EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 55 dolara geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Petrol fiyatları, artan üretim ve küresel ekonomide öngülen yavaşlama ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını artırmasıyla düşen hisse senedi piyasalarında enerji talebinin artması etkisiyle, 55 dolar düzeyine geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.32 düşüşle 55.91 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.68 düşüşle 46.88 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed’in faizleri 0.25 baz puan artırmasıyla düşüşe geçen hisse senedi piyasaları karşısında güvenli liman arayan yatırımcıların etkisiyle yükseldi. Küresel emtia borsalarında;

- gümüş, yüzde 0.15 artışla 14.84 dolardan,

- altın, yüzde 0.33 artışla 1,260.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.52 düşüşle 2.702 dolardan,

- platin, yüzde 0.20 düşüşle 794.4 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.16 düşüşle 1,199.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 347 liraya, Cumhuriyet altını da 1,432 liraya döndü.