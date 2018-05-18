EMTİA PİYASALARI – Petrol 80 dolar sınırında, altın düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasıyla, piyasalarda oluşan İran’dan gelen petrolün azalacağı endişeleri ile küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları 80 dolara yakın düzeyde tutundu.

Petrol fiyatları, talep güçlü kalırken, arzın sıkılaşmasıyla yükselişini sürdürdü ve Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü dün Kasım 2014\'ten bu yana en yüksek düzey olan varil başına 80.18 dolara ulaştıktan sonra 79.51 dolara döndü. ABD hafif petrolü de 72.13 dolara kadar çıktıktan sonra 71.61 dolara çekildi.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.05 düşüşle 93.45 düzeyinde.

Altın fiyatları değişim göstermezken, metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.25 düşüşle 16.44 dolardan,

- Altın yüzde 0.02 düşüşle 1,289.1 dolardan,

- Bakır yüzde 0.21 düşüşle 3.0825 dolardan,

- Platin yüzde 0.36 düşüşle 889.3 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.14 düşüşle 976.1 dolardan işlem gördü.