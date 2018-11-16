EMTİA PİYASALARI – Petol fiyatları OPEC'in üretim kısıtlayacağı umuduyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) toplantısında üretim kısıtlamasına gideceği beklentileriyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.22 artışla 68.1 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.00 artışla 57.59 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Brexit anlaşması tartışılırken haftalık en yüksek düzeyine çıktı.

- gümüş, yüzde 0.57 artışla 14.345 dolardan,

- altın, yüzde 0.79 artışla 1,224.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.27 artışla 2.754 dolardan,

- platin, yüzde 0.21 artışla 847.1 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.91 artışla 1,159 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 209 liraya, çeyrek altın 343 liraya, Cumhuriyet altını da 1,413 liraya döndü.