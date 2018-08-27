EMTİA PİYASALARI – OPEC üretimi artmasına karşın petrol yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) gözetim komitesinin Temmuz ayında petrol üretiminde artış görüldüğünü duyurmasına karşın Brent petrolü yükseldi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.20 artışla varil başına 75.97 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.01 düşüşle 68.71 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları doların istikrarlı yükselişiyle arttı

- gümüş yüzde 0.45 artışla 14.86 dolardan,

- altın yüzde 0.41 artışla 1,218 dolardan,

- bakır yüzde 0.61 artışla 2.717 dolardan,

- platin yüzde 1.93 artışla 804.6 dolardan,

- paladyum yüzde 1.51 artışla 942.6 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise, küresel altın fiyatların düşmesine karşın, doların yükselmesine bağlı olarak, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 389 liraya, Cumhuriyet altını da 1,590 liraya yükseldi.