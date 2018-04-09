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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Metal fiyatları ticaret savaşı endişesiyle arttı

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı endişeleri metal fiyatlarını artırdı

09 Nisan 2018 20:47

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı endişeleri metal fiyatlarını artırdı.
Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.23 düşüşle 89.899 düzeyine indi.
- altın yüzde 0.02 artışla 1336.4 dolardan,
- gümüş yüzde 014 artışla 16.385 dolardan,
- platin yüzde 1.71 artışla 933.2 dolardan,
- bakır yüzde 0.1 artışla 3.061 dolardan,
- paladyum yüzde 3.93 artışla 930.3 dolardan işlem gördü
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı gerginliği piyasayı diken üstünde tutuyor olsa da petrol fiyatlarında artış görüldü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 2.07 artışla 68.50 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 2.18 artışla 63.39 dolardan işlem gördü.

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