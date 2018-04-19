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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Küresel gerilimin azalmasıyla altın fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – ABD’nin Suriye operasyonunun küresel etkisinin hafifilemesi ve ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla metal fiyatlarında genel bir düşüş gözlemlendi

19 Nisan 2018 20:26

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – ABD’nin Suriye operasyonunun küresel etkisinin hafifilemesi ve ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla metal fiyatlarında genel bir düşüş gözlemlendi.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.02 düşüşle 89.605 puana çekildi.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- altın yüzde 0.22 düşüşle 1,350.5 dolardan,
- bakır yüzde 0.92 düşüşle 3.1295 dolardan,
- platin yüzde 0.18 düşüşle 944.1 dolardan,
- paladyum yüzde 1.13 düşüşle 1023.3 dolardan,
- gümüş yüzde 0.42 artarak 17.32 dolardan işlem gördü.
Brent ham petrolünün varil fiyatı, Suudi Arabistan’ın varil başına 100 dolar hedefinde ısrarcı bir tutum sergilemesiyle, günlük yüzde 1.03 artarak 74.24 dolardan, ABD hafif petrolünün stokların azalmasına bağlı olarak, günlük yüzde 0.66 artarak 68.92 dolardan işlem gördü.

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