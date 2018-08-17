EMTİA PİYASALARI – Küresel büyüme endişeleriyle gerileyen petrol fiyatları toparlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ağustos (DHA) –Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümenin yavaşlamanın petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleriyle geriledikten sonra hafif yükselişe geçti.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.62 artışla varil başına 71.87 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.44 artışla 65.75 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise doların yeniden güçlenmesiyle arttı

Gümüş yüzde 0.09 düşüşle 14.70 dolardan, altın yüzde 0.06 artışla 1,184 dolardan, bakır yüzde 0.19 artışla 2.621 dolardan, platin yüzde 0.17 düşüşle 783.2 dolardan, paladyum yüzde 0.03 düşüşle 874.5 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,450 liraya yükseldi.