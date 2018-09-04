EMTİA PİYASALARI – İran yaptırımları etkisiyle petrol aylık yüzde 4.3 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – ABD’nin İran yaptırımlarının etkisiyle Brent petrol Ağustos ayında yüzde 4.3 artarken, ABD hafif petrolü aynı dönemde yüzde 1.5 yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.04 artışla varil başına 78.18 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.70 artışla 70.29 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların haftalık zirve yapması ve gelişmekte olan piyasalardaki dalgalanmalaretkisiyle düştü.

- gümüş yüzde 1.28 düşüşle 14.37 dolardan,

- altın yüzde 0.48 düşüşle 1,200.9 dolardan,

- bakır yüzde 1.14 düşüşle 2.6215 dolardan,

- platin yüzde 0.36 düşüşle 784.3 dolardan,

- paladyum yüzde 0.94 düşüşle 958 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417.9 liraya, Cumhuriyet altını da 1,727 liraya döndü.