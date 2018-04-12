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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Fed tutanakları açıklandı, metal fiyatları düştü (2)

(Gün içi verileri ile güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayınlanan, Fed'in 20-21 Mart'ta yaptığı ve faiz oranlarını 25 baz puan yükselttiği, para politikası toplantısının tutanaklarının etkisiyle me

12 Nisan 2018 20:53

(Gün içi verileri ile güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) dün yayınlanan, Fed\'in 20-21 Mart\'ta yaptığı ve faiz oranlarını 25 baz puan yükselttiği, para politikası toplantısının tutanaklarının etkisiyle metal fiyatları düştü.
Dolar endeksi ABD Üretici Fiyat Endeksi ve FED tutanakları etkisiyle yüzde 0.42 artışla  89 bin 944 puana çıktı.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- altın yüzde 1.38 düşerek 1341.3 dolardan,
- gümüş yüzde 1.75 düşerek 16.475 dolardan,
- platin yüzde 0.18 düşerek 932.6 dolardan,
- bakır yüzde 1.75 düşerek 3.0625 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.72 düşerek 944.4 dolardan işlem gördü.
Jeopolitik gerginlikler devam ederken petrol fiyatların son üç yılın en yüksek rakamlarına ulaştıktan sonra gerilemeye geçti. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 1.11 düşüşle 71.26 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 1.0 düşüşle 66.15 dolardan işlem gördü.

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