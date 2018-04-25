T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Doların güçlenmesi metal fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Metal fiyatları, doların küresel piyasalarda yükselmesiyle düştü

25 Nisan 2018 20:54

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Metal fiyatları, doların küresel piyasalarda yükselmesiyle düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.50 artışla 91.217 düzeyine çıkarken, euro/dolar paritesi ise günlük yüzde 0.52 düşüşle 1.2170 düzeyine kadar geriledi.
Metal fiyatları ise dolardaki toparlanmanın hafiflemesiyle düşerken, günlük değişimler şöyle oldu:
- bakır yüzde 0.19 düşüşle 3.136 dolardan,
- altın yüzde 0.45 düşüşle 1,321.6 dolardan,
- gümüş yüzde 1.07 düşüşle 16.525 dolardan,
- platin yüzde 1.82 düşüşle 918 dolardan,
- paladyum yüzde 0.93 düşüşle 962.6 dolardan işlem gördü.
 Küresel piyasalarda 75.47 dolar ile üç yılın zirvesini gören Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.51 düşüşle 73.38 dolara, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 0.58 düşüşle 67.31 dolara geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAMetalDolarBrentABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24