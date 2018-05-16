EMTİA PİYASALARI – Brent petrolün varil fiyatı 77.48 dolarda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları, ABD’nin petrol stoğundaki 1.4 milyon varillik düşüşe karşın, üretim kısıntılarda azaltmaların etkisiyle düştü.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altına çekilerek 77.84 dolara inerken, ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı da 70.73 dolar düzeyini korudu.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi yeni haftanın ilk işlemlerinde günlük yüzde 0.12 artışla 93.40 düzeyinde.

Altın fiyatları da 2016 yılında beri görülen en büyük düşüşten sonra toparlanırken, metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.16 artışla 16.295 dolardan,

- Altın yüzde 0.11 düşüşle 1,288.9 dolardan,

- Bakır yüzde 0.10 artışla 3.059 dolardan,

- Platin yüzde 0.62 düşüşle 891.6 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.22 düşüşle 981 dolardan işlem gördü.