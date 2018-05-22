EMTİA PİYASALARI – Brent petrolün fiyatı 80 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kısıtlamaları ve stoklarının azalmasıyla 80 doları aştı.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.0 artışla varil başına 80.01 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.03 düşüşle 72.35 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise günlük yüzde 0.25 düşüşle 93.47 düzeyine döndü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin\'in Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riski yüksek varlıklara yönelmesiyle küresel piyasalarda altın fiyatları 2018 yılının en düşük düzeyinden yükselişe geçerken, içeride gram altının fiyatı 192 lirayı, çeyrek altın 314 lirayı, Cumhuriyet altını da 1,286 lirayı buldu.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu;

- Gümüş yüzde 0.61 artışla 16.62 dolardan,

- Altın yüzde 0.09 artışla 1,292 dolardan,

- Bakır yüzde 1.23 artışla 3.1345 dolardan,

- Platin yüzde 0.68 artışla 905.9 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.32 artışla 993.6 dolardan işlem gördü.