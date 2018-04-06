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Ekonomi

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları ABD istihdam verileri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Nisan (DHA) – ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklenin altında kalmasının etkisiyle altın, gümüş ve platin fiyatları yükseldi

06 Nisan 2018 20:50

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Nisan (DHA) – ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklenin altında kalmasının etkisiyle altın, gümüş ve platin fiyatları yükseldi.
Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleri gölgesinde yüzde 0.02 arttı ve 90.47 düzeyinde.
- altın yüzde 0.6 artışla 1336.5 dolardan,
- platin yüzde 0.05 artışla 915.8 dolardan,
- gümüş yüzde 0.24 artışla16.39 dolardan,
- bakır yüzde 0.86 düşüşle 3.048 dolardan,
- paladyum yüzde 0.09 düşüşle 899.25 dolardan işlem gördü
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı geriliminin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları düştü. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.44 düşüşle 68.03 dolar, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.85 düşüşle 63 dolardan işlem gördü.

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