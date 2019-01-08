EMTİA PİYASALARI – ABD ve Çin'in ticaret toplantısı etkisiyle petrol fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantının sonucu hakkındaki iyimserlik etkisiyle petrol fiyatları arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.71 artışla 58.31 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.81 artışla 49.40 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini çözme amacıyla düzenlenen toplantıdan bir anlaşma çıkacağı beklentileriyle artan risk iştahı etkisiyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.45 düşüşle 15.685 dolardan,

- altın, yüzde 0.57 düşüşle 1,282.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.42 artışla 2.648 dolardan,

- platin, yüzde 0.21 artışla 826 dolardan

- paladyum da yüzde 0.26 artışla 1,243.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,521 liraya döndü.