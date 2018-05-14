EMTİA PİYASALARI – ABD sondaj aktivitelerinin artmasıyla petrol fiyatları yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel piyasalarda son üç yılın en yüksek düzeyine çıkan petrol fiyatları, ABD’nin sondaj aktivitelerinin artmasıyla yatay gelişiyor.

ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı 71 dolara, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 77.63 dolara çıktı.

Geçen hafta ortasında 93.416 ile dört ayın zirvesini gören dolar endeksi yeni haftanın ilk işlemlerinde günlük yüzde 0.22 düşüşle 92.31’e geriledi.

Doların 2018 zirvesinden gerilemesiyle metal fiyatları da durağan bir seyre geçti. Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 0.55 düşüşle 16.66 dolardan,

- Altın yüzde 0.06 düşüşle 1,319.9 dolardan,

- Bakır yüzde 0.34 düşüşle 3.101 dolardan,

- Platin yüzde 0.38 düşüşle 922.4 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.79 artışla 993 dolardan işlem gördü.