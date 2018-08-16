EMTİA PİYASALARI – ABD-Çin ticaret görüşmeleri etkisiyle Brent ham petrolü yükselişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) –Petrol fiyatları, ABD ve Çin’in ticaret görüşmeleri için yeniden harekete geçmesiyle Brent yükselişte

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.10 artışla varil başına 70.83 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.15 düşüşle 64.91 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ise doların yeniden güçlenmesiyle arttı

Gümüş yüzde 1.87 artışla 14.72 dolardan, altın yüzde 0.09 artışla 1,186 dolardan, bakır yüzde 2.58 artışla 2.626 dolardan, platin yüzde 2.49 artışla 791.1 dolardan, paladyum yüzde 4.83 artışla 877.6 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 217 liraya, çeyrek altın 350 liraya, Cumhuriyet altını da 1,450 liraya yükseldi.