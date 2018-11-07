EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları artan üretim etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Petrol fiyatları, artan üretim ve ABD’nin İran’ın en büyük petrol ihracatçılarına verdiği muafiyet etkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 0.25 düşüşle 71.95 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.43 düşüşle 61.94 dolardan.

Metal fiyatları, cumhuriyetçilerin senatodaki koltuk sayısını artırmasıyla yükseldi.

- gümüş yüzde 0.90 artışla 14.635 dolardan,

- altın yüzde 0.52 artışla 1,232.7 dolardan,

- bakır yüzde 0.9 artışla 2.754 dolardan,

- platin yüzde 0.78 artışla 878.3 dolardan ve

- paladayum yüzde 0.67 artışla 1,102.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 348 liraya, Cumhuriyet altını da 1,440 liraya döndü.