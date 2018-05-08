T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EMTİA PİYASALARI - ABD - İran nükleer kriziyle petrol üç yılın en yüksek düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için verdiği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde

08 Mayıs 2018 12:37

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için verdiği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde.
Trump\'ın İran\'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.70, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.11 dolarda.
Dolar endeksi 92.727 puanda seyrederken, doların küresel piyasalarda artış hızını yavaşlatması altın fiyatlarında artışa sebep oldu.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;
- Gümüş yüzde 0.09 artışla 16.51 dolardan,
- Altın yüzde 0.06 düşüşle 1,313.3 dolardan,
- Bakır yüzde 0.32 artışla 3.089 dolardan,
- Platin yüzde 0.14 düşüşle 912 dolardan,
- Paladyum yüzde 0.15 artışla 963.5 dolardan işlem gördü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirMayıs DHAABD Başkanı Donald Trump AvrupaMayısKasımTrumpTürkiyeBrentABDDolarMetalGümüşAltınBakırPlatinPaladyum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24