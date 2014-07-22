Emrullah İşler'den operasyon yorumu: Yargı bağımsızdır

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonuna ilişkin, "Yargı, böyle bir karar almış onun gereği yapılıyor. Hep birlikte neticeyi bekleyip göreceğiz" dedi.

İşler, bir gazetecinin, İstanbul merkezli yürütülen "paralel yapı" operasyonuna ilişkin görüşünü sorması üzerine, "Yargı süreci, sorgulamalar ifadeler alınacak. İş mahkemelere intikal edecek. Bekleyip göreceğiz. Yargı bağımsızdır. Yargı böyle bir karar almış onun gereği yapılıyor. Hep birlikte neticeyi bekleyip göreceğiz" dedi.