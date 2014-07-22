T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emrullah İşler'den operasyon yorumu: Yargı bağımsızdır

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, 'paralel yapı' operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada yargının kararı çerçevesinde yapıldığını söyledi

22 Temmuz 2014 23:36

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonuna ilişkin, "Yargı, böyle bir karar almış onun gereği yapılıyor. Hep birlikte neticeyi bekleyip göreceğiz" dedi.

İşler, bir gazetecinin, İstanbul merkezli yürütülen "paralel yapı" operasyonuna ilişkin görüşünü sorması üzerine, "Yargı süreci, sorgulamalar ifadeler alınacak. İş mahkemelere intikal edecek. Bekleyip göreceğiz. Yargı bağımsızdır. Yargı böyle bir karar almış onun gereği yapılıyor. Hep birlikte neticeyi bekleyip göreceğiz" dedi.

 

ETİKETLER

Emrullah işlerparalel yapıpolis

İlgili Haberler

Sahur vakti başlatılan 'paralel yapı' operasyonuna Twitter'da kim ne dedi?

Türkiye gündemine oturan emniyet mensuplarına yönelik 'paralel yapı' operasyonu Twitter'da zirve yaptı

Ali Fuat Yılmazer gözaltına alındı

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, evinde yapılan aramanın ardından kelepçelenerek gözaltına alındı

‘Başbakan'ı dinlediğimiz ispat edilsin istifa ederim’

Selam Tevhid örgütü soruşturmasını yürüten savcı Adnan Çimen: Yalancı mısınız, algı operasyonu mu yapıyorsunuz?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24