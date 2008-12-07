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Spor

Emre'ye karşı kampanya

Taraftarlar Galatasaray’dan 3 kez ‘Formasını giydiğim eski takım’ diye bahseden Emre için kampanya başlattı.

07 Aralık 2008 02:00

Taraftarlar Galatasaray’dan 3 kez ‘Formasını giydiğim eski takım’ diye bahseden Emre için kampanya başlattı.

Geçtiğimiz gün oynanan Denizli maçından önce Galatasaraylı bir taraftarın sözlü saldırısına yumrukla cevap veren Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'na sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi devam ediyor.

Sezon başında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye transfer olan ve yaptığı 'Doğuştan Fenerliyim' açıklamasının ardından sarı-kırmızılı camiayı kızdıran Emre aleyhine internette kampanya başlatıldı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde UEFA Kupası zamanından kalan 2 tane fotoğrafta (biri UEFA Kupası'yla diğeri otobüsün üzerinde) Emre'nin de yer almasına tepki gösteren taraftarlar, Emre'nin yer bulunduğu bu fotoğrafların kaldırılmasını istiyor. İnternet yoluyla yöneticilere seslenen bir grup taraftar Emre'ye ait hiç bir kareyi sitelerinde görmek istemediklerini belirttiler.

Bu arada sarı-kırmızıların teknik direktörü Michael Skibbe dün oynanan Hacettepe-Genlerbirliği maçını seyretti. Haftaya ligde karşılaşacakları G.Birliği'nin 3-0 galip geldiği maçta tribünde yerini alan Alman teknik adam rakiplerini dikkatli gözlerle izlerken bol bol not tutması dikkatlerden kaçmadı.'de. (Sabah)

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