Emre'nin aşırılıkları

<strong>Emre Belözoğlu, Bursaspor maçında rakibinin üzerine öyle bir koştu ki!... Gözler öfkenin adresidir, kendisini fazlasıyla ele verdi o bakışlar, hırs, ruh hali, Emre o dakika resmen koptu… Ama neden? </strong><br /><br /><span class="arabaslik">Cevahir Evren / Tempo24</span><br /><br /><a rel="nofollow" href="mailto:cevren@doganburda.com"><a rel="nofollow" href="mailto:cevren@doganburda.com">Basın tribününe yaptığı hareket geldi aklıma birden, İngiltere’de hakkında çıkan ırkçı söylemler… Fatih Terim’i görüyorum o konuşurken televizyon karşısında, mimikleri, el hareketleri… Evet Kadıköy’deki İsviçre maçı da geliyor aklıma, nasıl gelmez Terim ile Emre aynı karedeydi… <br /><br />Geriye gitmeyelim, biz yine Bursaspor maçındaki Emre’ye dönelim… <br /><br />Hani pozisyonu düşünüyorum, rakibin çok sert bir hareket yapmıştır da acıyla ne yaptığını bilemez bir haldesindir, zıplarsın yerinden... O da değil, ikili mücadele, hakem ‘<strong>oynayın</strong>’ demiş, sen kalk, gözlerini kocaman aç, direk rakibinin ayağına çullan… <br /><br />Transfer olurken renkten renge giren, biz profesyoneliz diyen akıllar, bir meslektaşının ayağına abanırken neden onun da profesyonel olduğunu düşünmezler… Ya da bu gerçekten çok iyimser bir yaklaşım, asıl içimden geçenleri yazayım; olayın insani de bir yanı var; rakibine acı çektirmek için sen nasıl hamle yaparsın? <br /><br />Emre’nin o pozisyonda kırmızı kart görmemiş olması tamamen hakem hatası… Aragones’in Emre’yi oyundan çıkartması onun başarısı (acaba Emre'yi oyundan almasını İspanyol hocadan kırmızı kart gördü olarak mı değerlendirmeliyiz. Bunun cevabını bundan sonraki maçlarda sahaya çıkıp çıkmadığı zaman göreceğiz sanırım)… <br /><br />Ne olacak bu Emre’nin halleri… Bundan sonra değiştim, olgunlaştım, açıklamaları gelecek mi, yine, yeni, yeniden… Ya da o görüntüyü izleyen Fenerbahçelilerin canı sıkılmadı mı? <br /><br />Takımı kupada yarı finale üst düzey bir futbol oynayarak uzanırken, Alex’in, Deivid’in, Güiza’nın golleri, asistleri konuşulurken, Emre’nin bu aşırılıklarına nasıl alışacak sarı lacivert yürekler? <br /></a></a>