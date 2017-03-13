Emreli Deportivo, Ardalı Barcenlona'nın rütbesini söktü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, 4-0 kaybettiği maçın rövanşında Paris Saint-German'i 6-1 yenerek tarihi bir başarı elde eden Barcelona, ligde kalma mücadelesi veren Deportivo La Coruna'ya deplasmanda kaybetti.

Özellikle defansında büyük hatalar yapan Barcelona, hücumda da istediği fırsatları yakalayamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Joselu'nun 40. dakikada attığı golle ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 46. dakikada Luis Suarez ile skora eşitliği getirdi. Galibiyet için daha istekli olduğunu maç boyunca gösteren ev sahibi takım, 74. dakikada milli futbolcu Emre Çolak'ın kullandığı korner sonucunda Bergantinos'un kafa golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Barcelona'nın çabası yeterli olmadı ve Deportivo La Coruna sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 19 maç önce 2 Ekim 2016'da Celta Vigo'ya karşı 4-3'lük skorla alan Barcelona, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kaybetti ve 60 puanda kaldı. Teknik direktör Pepe Mel ile 4. maçına çıkan Deportivo La Coruna ise 27 puanla 15. sıraya yükseldi.

Arda ilk 11'de başladı, Emre ikinci yarı girdi

Zorlu maçta La Liga'da oynayan iki Türk futbolcu da karşı karşıya geldi.

Barcelona'da kadroda yer almayan Brezilyalı Neymar'ın yerinde oynayan ve uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, etkili bir performans ortaya koyamadı. Arda, maçın 58. dakikasında yerini Andres Iniesta'ya bıraktı.

Emre Çolak ise teknik direktör Pepe Mel tarafından maça yedek kulübesinde başlatıldı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Carles Gil'in yerine oyuna giren Emre, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Milli futbolcu 74. dakikada Bergantinos'un attığı golde korneri kullanan isim oldu.

Öte yandan, İspanyol basınında, Deportivo La Caruna'ya yenilen Barcelona için "Havası söndü.", "Bulutların üzerinden indi.", "Barça bu defansla lig şampiyonu olamaz." yorumları yapıldı.