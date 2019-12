-EMRE'DEN ALEX'E ÖVGÜ İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, takım kaptanı Alex De Souza'nın sarı-lacivertli takımın tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyuncusu olduğunu söyledi. NTV Spor'da Fuat Akdağ ve Rıdvan Dilmen'in sunduğu ''Not Defteri'' programına katılan Emre, Alex'in özel bir oyuncu olduğunu belirterek, ''Özel yetenekleri olan bir oyuncu. Sol ayaklı futbolcular özel oluyor. Fenerbahçe tarihinde en önemli yabancı. Çocukluğumdan beri ciddi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bu kadar etkili oynayan, skora katkı yapan bir yabancıyı Fenerbahçe tarihinde hatırlamıyorum. Sadece futbolculuğuyla değil insan olarak da Alex'i çok seviyorum'' dedi. Alex'in Brezilya'daki kulübünün başkanın kızıyla evlenmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Emre, ''Alex'e kız verilir. Düzgün bir adam'' ifadelerin kullandı. Sarı-lacivertli oyuncu, profesyonel futbolcular olarak bir fanus içerisinde yaşadıklarını, 13 yaşından itibaren sürekli futbolcuların bir arada olduğunu ve bu yüzden her futbolcunun hemen hemen aynı dili konuştuğunu söyledi. İngiltere'de futbolcuların rahat davrandığını ve rahat konuştuğunu anlatan Emre, ''Kimse maç sonu yaptıkları açıklamaların içerisinde bir şey aramıyor. Bu yüzden onları yargılamıyor. Yurt dışında futbolcular profesyonel yaşıyor. İngiltere'de idman diye bir şey yok. 3 günde bir maç yaptıkları için bazen 2 gün izin veriliyor. Vücutlarını çok iyi tanıyorlar. İzin zamanlarında bile bunu suiistimal etmiyorlar, kendilerine bakıyorlar. Bileğimin kırıldığı dönemde beni çocuk takımıyla çalıştırmışlardı. Çünkü topa girmeye yere basmaya korkuyordum'' dedi. -''BARCELONA İÇİN YÜZYILIN TAKIMI DİYEBİLİRİM''- Emre, Real Madrid-Barcelona maçını canlı olarak izleyemediği için çok üzüldüğünü, Barcelona'nın oynadığı futbolu, paslaşmaları görünce ertesi gün antrenmana giderken kendini kötü hissettiğini ifade ederek, ''(Eyvah) dedim. Antrenmanda yine pas hataları olacak. Barcelona için yüzyılın takımı diyebilirim. Xavi ve Iniesta'nın yan yana oynaması büyük şans ama benim birini tercih etmem gerekirse Xavi'yi tercih ederim. Yüzyılın tartışmasız takımıdır. 'Altın Top' ödülünü bana göre Messi hak ediyor. Xavi ve Iniesta da çok iyi ama Messi'nin skora da katkısı çok büyük ve mütevazi bir oyuncu. Skora katkı yapmak artı bir özellik. O yüzden Messi, Xavi ve Iniesta'dan bir adım önde. Egosu olmayan bir oyuncu. Sanki dünyanın en önemli futbolcusu değilmiş gibi. Mütevazi kalmak çok önemli'' diye konuştu. Sarı-lacivertli oyuncu, Real Madrid'in başında Jose Mourinho'nun olması nedeniyle Barcelona'ya bu kadar kolay teslim olmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. -SPORDA ŞİDDET KONUSU- Sporda şiddet konusuna da değinen Emre Belözoğlu, şunları söyledi: ''Olaylarının bu noktaya gelmesinde biz futbolcuların da saha içindeki davranışlarının etkisi var. Bu tür olayların önüne geçmek için yaptırım gücü yüksek kanunların çıkarılması gerekiyor. Biz bu konuda çok geri kalmış durumdayız. Avrupa'da örnekleri var. Özel yaşantımda bu tür olaylardan etkileniyorum. Ailemle dışarı çıkan bir insanım ve böyle olaylar beni ister istemez tedirgin ediyor.'' Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan maç öncesi taraftarlar arasında yaşanan olaylar konusunda görüşlerini açıklayan Emre, ''Beşiktaş ile Bursaspor arasında sıkıntılar olmasına rağmen bu tür görüntüler beni çok etkiliyor. İdmanda bile bu olaylardan etkileniyorum. Futbolcular olarak özel hayatımızda rahat etmek isteriz. Gergin ortam kendimizi rahat hissetmemizi engeller. Kanunlar olmalı. Yaptırım gücü kanunlar olması gerekiyor. Avrupa bu tür olayların önüne geçti. Birçok konuda olduğu gibi bunu da geriden takip ediyoruz. İnsanların bir daha bu tür olaylara karışmayacak şekilde yaptırım uygulanmalı'' diye konuştu. -''TARAFTARIN BENİ BENİMSEMESİ HOŞUMA GİDİYOR''- Fenerbahçe'ye gelişindeki en büyük sebebin başkan Aziz Yıldırım ve yönetici Ali Yıldırım'ın gösterdiği samimiyet olduğunu dile getiren milli futbolcu, ''İnter'den ayrılırken de teklif gelmişti Fenerbahçe'den. Ben Fenerbahçe de çok mutluyum. Ailemin Fenerbahçeli olması da etkendir. Ayrıca taraftarın beni benimsemiş olması da çok hoşuma gidiyor'' dedi. -''ADRENALİNİ YÜKSELİNCE OYNAYABİLEN BİRİYİM''- Emre Belözoğlu, saha içindeki agresifliğinin performansını arttırdığını düşündüğünü söyledi. Saha içerisinde agresif hareketlerden kaçınmaya çalıştığını ifade eden Emre, ''Son zamanlarda bunu kontrol altına aldığımı söyleyebilirim. Ama ben sanırım saha içerisinde adrenalini yükselince oynayabilen biriyim. Agresifliğimin performansımı arttırdığını düşünüyorum. Dengesini ayarlamaya çalıştığımda biraz düşüyor gibi. Ama limitlerimi çözmeye başladım'' dedi. Tecrübeli oyuncu, genç Gökay'ın önünün açık olduğunu belirterek, ''Gökay bence Xavi, Iniesta gibi hem atletik, hem de teknik kapasitesi olabilen bir oyuncu. Kendini geliştirdiği takdirde Fenerbahçe'nin geleceği olduğuna inanıyorum'' şeklinde konuştu. -''ARDA'YI İZLEMEKTEN ZEVK ALIYORUM''- Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir oynayamayan Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan'ın zor bir dönem geçirdiğini ifade etti. Arda'nın ilk kez 3 ay gibi uzun süreli bir sakatlık yaşadığını kaydeden Emre, ''Zor bir dönem geçirdi, ama artık oynamak istiyor. Umarım bir an önce takımına döner. Gerçi oynaması bizim işimize gelmez ama ben Arda'yı izlemekten ve onunla beraber oynamaktan zevk alıyorum. İdmanlara başlamış. Çok küçük yaşlardan tanıyorum. Ağabey kardeş ilişkimiz var. Özel yetenekleri var. Karakterli bir arkadaşımız. Ona iyi örnek olmaya çalıştık, kendini geliştirebilecek, gençlere örnek olabilecek bir oyuncu. Benim taklidimi de yapıyor. Atıyor yere kendini ayağını kaldırıyor'' dedi. Milli oyuncu, Almanya'da top koşturan Nuri Şahin'in kariyerini para için değil şampiyonluk için sürdürdüğü yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, ''Kariyerinde şampiyonluk olursa parası da olur. Kimse 'Para istemiyorum' demez herhalde'' derken, İngiliz futbolcu Beckham'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için lobi çalışması yapmasıyla ilgili olarak da ''Beckham lobi çalışması için gidebiliyor. Bizden de götürülebilirdi. Futbolcular da çok güçlü. Bunun farkında olmuyoruz'' dedi.