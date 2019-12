-Emre'den MHK'ya gönderme İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Kardemir Karabükspor maçında Alex'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirirken, Merkez Hakem Kurulu'na gönderme yaparak ''Ne olursa olsun her kurumun kendi bireylerine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu lig bu hakemlerle devam edecek'' dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaptan Alex'in 6. dakikada gördüğü kırmızı kartla ilgili pozisyon sorulması üzerine Emre, takım arkadaşının rakibe dirsek atmadığını, ancak hakemin bu pozisyonu iyi değerlendiremediğini savunarak, ''Ben pozisyona çok yakındım. Dirsek atmadığını gördüm. Rakibin çekmesi üzerine sadece... Hakem iyi değerlendiremedi. Gergin dakikalar da oldu maçta, saha içinde pozisyon değerlendirecek durumda değildik. Hakemler de formsuz olacaklardır iyi maç da yöneteceklerdir. Ama ne olursa olsun her kurumun kendi bireylerine sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum bu anlamda. Bu lig, bu hakemlerle devam edecek. Özellikle federasyonun bu şekilde görevlendirdiği birisi varsa, hakemlerin arkasında durması gerektiğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Hakemlerin verdiği kararların UEFA'nın verdiği brifingler çerçevesinde şekillendiğini anlatan Emre, UEFA'nın bu sezon skandal ötesi kararlar aldığını kaydederek, ''Hakemlerin de en azından futbolcularla diyaloğa açık olması isteğim var. Kendi aramızda konuşurken el kol hareketi yapıyoruz diye dışarıdaki insanlar ne konuştuğumu bilemezler ki. Ben birazcık daha hakemlerle futbolcuların saha içinde daha net ilişkiler kurması gerektiğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Hakemlerin bu sezon özellikle kırmızı kartları çabuk verip vermediği sorusuna Emre, ''Bu iki şekilde oluyor. Pozisyon icabı gösterilen kartlar var. Bugün bence pozisyonun okunamamasından verilen kartlar var. Gerçekten bugün Alex bizi 10 kişi bırakmış olabilir ama her türlü arkasındayız. Hak etmediği kırmızı kart dahi almış olsa da. Federasyonun görevlendirdiği kişinin de hakemlerin arkasında olması gerekiyor. İnsanlara malzeme vermeden, prim vermeden, bu anlamda destek olmaları gerekiyor'' şeklinde yanıt verdi. Hakem Aytekin Durmaz'ın bu akşam gösterdiği kırmızı kartın, bu kartın ardından verdiği kararları etkilemiş olabileceğini belirten Emre, ''Maçın sonucuna etki eden kararı olduğunu düşünmüyorum'' dedi. Fenerbahçeli futbolcu maçla ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: ''10 kişi kalmamız neticesinde aslında çok daha önde oynamak istediğimiz oyunu biraz daha kapanarak devam ettirdik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kazanmak güzel. Bence hala eksiklerimiz olmasına rağmen takım halinde en iyi oynayan takımız Türkiye'de. Çok mutluyum. Mücadele eden herkese teşekkür ediyorum.'' -Volkan:''Onurumuzla, gururumuzla, şerefimizle kazanmasını bildik''- Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ise takım arkadaşlarının sahada gerekeni yaptığını ifade ederek, ''90 dakika 10 kişi kaldığımız mücadeleyi alnımızın akıyla, onurumuzla, mücadelemizle, gururumuzla, şerefimizle kazanmasını bildik. Fenerbahçe demek onur, mücadele, şeref demektir. Bu şerefi elimizden geldiğince dik tutarak, koltuğumuzda oturarak sezon sonuna kadar ilerletmeyi düşünüyoruz'' değerlendirmesini yaptı. Hakem konusundaki yorumu sorulan Volkan, söylenecek çok şey olduğunu, ancak konuşmak istemediğini belirterek, ''Zaten herkes gerekeni gördü'' dedi. Takımın 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi mücadele ettiğini ifade eden Volkan, ''Fenerbahçe takımı sahaya 10 kişi de çıksa kazanabileceğini gösterdi'' diye konuştu. -Ali Koç'tan Alex'e teselli- Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında kırmızı kart gören takım kaptanı Alex de Souza'yı teselli etti. Oyundan atılmasının ardından tribüne çıkan Alex'in yanına gelen Ali Koç, oyuncuyu kafasından öperek moral vermeye çalıştı.