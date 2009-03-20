Emre ve Lugano cezalı



Milli maç arasından sonra Eskişehirspor ile oynayacak Fenerbahçe, bu karşılaşmada 2 önemli oyuncusundan yoksun olacak.



Bursaspor önünde 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de milli maç arasından sonra oynanacak Eskişehirspor karşılaşmasında Emre Belözoğlu ve Diego Lugano forma giyemeyecek.



Bu iki futbolcu da gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. Özellikle ilk yarıda Emre ile Bursasporlu futbolcular arasında gerilim vardı. Yeşil-beyazlı taraftarlar da milli futbolcuyu protesto ettiler.



Bursaspor'da ise Bekir Ozan, Ankaraspor maçı için cezalı duruma düştü.



