Emre Uslu, 'yurtdışına kaçtı' iddialarına cevap verdi

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 30 Mart akşamı yaptığı balkon konuşmasında “Şu anda kaçanlar kaçtı, yarından itibaren de olabilir. Bazıları için suç duyurusunda bulundum” demesinden sonra ülke dışına kaçtığı ileri sürülen Taraf yazarı Emre Uslu, “Asla ve kata Başbakan'ın sözleri sonrası yurt dışına çıkmadım. Nedim Şener gibi bir tetikçinin ifadelerini dikkate almıyorum. Geçici bir proje üzerinde çalışmak için Brüksel'deyim.Bazıları hakkımda bilet aldı diye uydurmuş. Bilette ismimin yazıldığı yerde Emre Uslu adına yazmışlar. Bunlar adımın Emrullah Uslu olduğunu bile görmüyorlar” iddiasında bulundu.

Başbakan Erdoğan'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu, yerel seçimler sonrası Türkiye'den kaçtığı yönündeki iddialara Artı BirTV ekranlarında yayınlanan ve Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gaste programında cevap verdi.

'Emre Uslu yazmışlar ama nüfus cüzdanımda Emrullah Uslu yazıyor''

Başbakan Erdoğan'ın hakkında suş duyurusunda bulunduğu ve yurt dışına kaçacağı ileri sürdüğü isim olan Emre Uslu, "Asla ve kata Başbakan'ın sözleri sonrası yurt dışına çıkmadım. Nedim Şener gibi bir tetikçinin ifadelerini dikkate almıyorum. Şubay ayının sonunda yani Mart'ın başında geldim buraya. Suriye ile ilgili kaydın 13 Mart'ta yapıldığı açıklandı. Bunun üzerinden Erdoğan ve çevresi ve bir takım çeteciler benim üzerimden bir kampanya yürütüyorlar. Erdoğan ve çevresi hukuku öyle bir paçavra haline getirdiler ki verdikleri dilekçeler hatalarla dolu... Bazıları gidecek diye bilet almış deniliyor. O biletleri AKP'nin trolleri Twitter'da yayınladılar. Ben Brüksel'deyken de hakkımda bilet uydurmuşlar. Bilette isminin yazıldığı yerde Emre Uslu adına yazmışlar. Bunlar o kadar salak ki benim adımın Emrullah Uslu olduğunu görmüyorlar. Bu linci 28 Şubat'ta gördük. Başbakan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk iddialarını en çok dillendiren isimlerden birisiyim. Onlara tavsiyem şu biraz daha tutarlı şeyler uydursunlar. Bilet sahtekarlığı yaparken biraz kafaları çalıştırsınlar. O kadar şapşalca paçavralar yapıyorlar ki adımı bari doğru uydursunlar" diye konuştu.

'Suriye ses kaydını sızdıran kim mi?'

Suriye ses kaydının sızdırılmasında parmağı olduğu iddialarına da sert cevap veren Emre Uslu, "O kayıtlar Başçalan isimli siteden yayınlanmadı. Başçalan hesabından değil başka bir isimden yayınlandı. Bunlar bu kadar şapşal. Bu kayıtların kaydedilmesi yayınlanması ve içeriği suçtur. Hükümete düşen görev kaydedeni ve yayınlayanı tespit edip bunları acilen yargıya çıkarmaktır. Bana göre o kayıtları yapan içeriden birisi. O toplantı sağır odada yapılmış. İçeriden birisi tarafından kaydedildi. İnsanların üzerine bir kumpas kuruyorlar. O kayıtlarda Türk topraklarına füze atılmasından ve türbedeki askerleri şehit ederek savaşa sokmaktan bahsediyordu. Olağan şüpheli aranıyorsa o içeridekilerden birisidir" diye konuştu.

'Ben kaçmam, hırsızlar kaçacak'

Emre Uslu, "Maalesef bu süreç benim açımdan yeni bir süreç değil. Hükümet baskısı nedeniyle üniversitedeki işimi kaybettim. Burada geçici bir proje üzerinde bir çalışma yapıyorum. Hükümet o kadar büyük linç kampanyası içerisinde ki bazı isimleri linç etmek istiyorlar. Bir sabah ansızın gelebilirim ve onların gözlerinden öperim. Ben ülkemden kaçmam hırsızlar kaçabilir" dedi.