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Emre Uslu'nun 'Başbakan'a hakaret'ten 2 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

Başbakan Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Taraf yazarı Emre Uslu için bir kçşe yazısında 'Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği' gerekçesiyle 2 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

03 Nisan 2014 17:02

Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu hakkında, Başbakan Tayyip Erdoğan'a "hakaret" ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından hazırlanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın müşteki olduğu 3 sayfalık iddianamede, şüpheli Emre Uslu'nun Taraf Gazetesi'nin 21 Kasım 2013 tarihli nüshasının 13. sayfasında "Toptan kapatın" başlıklı köşe yazısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

 

Dershanelerin kapatılması meselesi

 

DHA'dan Arzu Kaya'nın haberine göre, şikayete konu yazının yazıldığı tarihte Türkiye 'nin gündeminde 'dersanelerin kapatılması' meselesinin yer aldığı ifade edilen iddianamede, Başbakan Erdoğan ve yönetimindeki hükümetin bu konudaki tavrına karşı, Emre Uslu'nun ve içinde bulunduğu grubun şiddetle karşı durduğu ve sürekli olarak Başbakan Erdoğan'ı hedef alan siyasi nitelikte yazılar yazdığı ifade edildi. İddianamede, şikayet konusu yazının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yazıda açıkça Başbakan Erdoğan'ın hedeflendiği ve itham edildiğinin anlaşıldığı vurgulandı. İddianamede, "....... kelimesini Başbakan Erdoğan'ı açıkça belirtmek ve ima etmek amacıyla kullanmadığını, yazının baştan sona bir eğitim sistemi eleştirisi olduğunu, Başbakan Erdoğan ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını beyan etmişse de, belirtilen yazının yazıldığı tarih ve konjöktür göz önüne alındığında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alınarak yazıldığına ilişkin tereddüt bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

 

2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemi

 

Söz konusu yazı ile basın hürriyeti, ifade ve düşünce özgürlüğü, eleştiride bulunma hakkı sınırlarının aşıldığını belirten savcılık, Uslu'nun bu yazısı ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte hakaret ettiğini belirtti. Uslu hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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