Emre Belözoğlu: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, "Önümüzdeki günlerde takımla antremanlara başlayacağım. Hocamız görev verirse sahada olmak istiyorum. Taraftarımız her zaman 12. adam görevini yapmıştır. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Şampiyon olup dördüncü yıldızı takmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu şöyle konuştu:

DHA'da yer alan habere göre Emre, "Bizim, her süreçte en büyük destekçimiz taraftarımız oldu. Onlar bize destek olurken görmek bizi her zaman için motive ediyor. Ben, taraftarımızı Fenerbahçe'ye, sahaya çıkan futbolcuya destek olmaya çağırıyorum. Onlara çok ihtiyacımız olduğu dönemlere giriyoruz. Ligin daha başındayız ve özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlarda taraftarımızın desteğini arkamıza alırsak bizi kimsenin yenemeyeceğini taraftarımız bizden daha iyi biliyor. Tribünleri doldurmaları, futbolcu olarak en büyük arzumuz ve isteğimiz" şeklinde konuştu.

Emre şöyle devam etti: "Galatasaray derbisinde ayağımda bir toplanma hissettim. Çıkmasaydım sıkıntı olabilecek bir durum ortaya çıkabilirdi. Bu nedenle doktorlarımızla da kısa bir toplantı yapıp, çıkmamın daha uygun olduğunu gördük. Bir maçı devam ettirmek, 4-5 maçı kaybetmemize sebep olabilirdi. Önümüzdeki günlerde takımla antrenmanlara başlayacağım. Hocamız da görev verirse sahada olmak istiyorum" diye konuştu.

'Kaybetmek bize yakışmıyor'

"Ne yazık ki futbol skor oyunu ve kazanmamız gereken bir derbiyi kaybettik. Bunu takımdaki her oyuncu biliyor. İyi oynarken kazanmamız gerekiyor. Özellikle bizim gibi geçtiğimiz yıl ligi domine etmiş bir takımın, lige daha iyi başlaması gerekirdi. Skorlar yanımızda olmadı diye düşünüyorum. Artık iyi oyunun yanında skorun da ortaya çıkması gerekiyor. Bu anlamda Gençlerbirliği maçı bizim adımıza önem arz ediyor. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanarak, bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Takımdaki herkes iyi çalışıyor ve son maçı kaybetmenin ekstra bir motivesi oldu diyebilirim" dedi.





'Fenerbahçe kötü günlere alışıktır'

Belözoğlu, "Her oyuncu bundan sonraki süreçte kaybetmenin bize yakışmayacağını biliyor. Bu yüzden de çok çalışıyoruz. Nitekim futbolda, kaybetmek de kazanmak da var. Fenerbahçe, bundan sonra kaybedeceği maçı bile çok iyi mücadele ettikten, elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra kaybedecektir ve bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki bu camia ve taraftar bizim arkamızda olsun. Fenerbahçe kötü günlere o kadar alışık ki, bizim, bizden, taraftarımızdan, bu camiaya kendini ait hissedenlerden başka dostumuz yok" diye konuştu.





Fenerbahçe büyük bir kulüptür'

"Biz bu saydıklarımdan kurulu bir camiayız. Böyle büyük bir kulübüz. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Taraftarın bu takıma destek çıkması gerekiyor, çünkü sezonun başındayız. Sezona çok iyi başlamamış da olabiliriz. İstediğimiz skorlar şu an için ortaya çıkmasa da, ben inanıyorum ki kazanmayı alışkanlık haline getireceğimiz bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.